Marijnissen: deelnemen aan kabinet ligt nu niet voor de hand

SP-leider Lilian Marijnissen zegt dat er met haar partij “altijd te praten” valt, maar deelnemen aan een kabinet ligt nu niet voor de hand. “De uitslag geeft er geen aanleiding toe”, aldus Marijnissen.

De socialisten willen in ieder geval niet “een rechts kabinet aan de meerderheid helpen”. Marijnissen ziet niets in een kabinet dat op “de oude voet verder wil”.

De SP verliest in de voorlopige prognose van de verkiezingsdienst van het ANP vijf zetels. De partij moet dan ook goed bij zichzelf te rade gaan wat er misging, zegt Marijnissen. Ze had het flinke verlies niet helemaal verwacht. “Ik had best wel het idee dat de campagne goed werd ontvangen.”

Tegelijkertijd voelde SP’ers volgens Marijnissen allemaal wel aan dat het een “gemankeerde campagne” was. De SP is een “partij van de straat”, aldus de lijsttrekker, maar juist de straat opgaan en met mensen praten ging in coronatijd nauwelijks.

De SP-fractie kwam donderdagochtend bijeen om over de uitslag te praten. Hier geen taart of bloemen, zoals bij sommige andere partijen. Marijnissen zei blij te zijn om haar fractie te zien. Ze vond de uitslagenavond “superraar”, omdat vanwege de coronamaatregelen niet iedereen bij elkaar kon zijn.

Voor Kamer-lid Jasper van Dijk, de nummer 9 van de kieslijst, begon donderdag hoopvoller dan woensdag eindigde. In de prognose van woensdagnacht stond de SP op acht zetels. In de jongste prognose is het er eentje meer en zou Van Dijk dus terugkeren in de Kamer.