Meerdere gemeenten stoppen met tellen, donderdag verder

Meerdere gemeenten zijn gestopt met het tellen van stemmen omdat het al zo laat is. Donderdag wordt het tellen hervat.

Het gaat om onder meer Horst aan de Maas (Limburg) en de gemeenten Hellevoetsluis (Zuid-Holland) en Berkelland (Gelderland).

Berkelland is een gemeente in de Achterhoek en telt bijna 44.000 inwoners. De gemeente Hellevoetsluis telt ruim 40.000 inwoners, de gemeente Horst aan de Maas ruim 42.000. Het is onbekend of meer gemeenten ervoor kiezen om tijdelijk te stoppen met tellen en donderdag verder te gaan en hoeveel dat er zijn.

Donderdagochtend werd al wel bekend dat de vier grote steden in de nacht van woensdag op donderdag nog niet met een volledige uitslag komen.

Het verloop van de verkiezingen was dit jaar anders dan in andere edities wegens het coronavirus. Daarom waren stembureaus drie dagen open in plaats van één en mochten 70-plussers per brief stemmen. Stemmen die op maandag 16 en dinsdag 17 maart uitgebracht waren, mochten wel pas vanaf woensdag geteld worden.

In sommige gemeenten zijn de uitgebrachte briefstemmen nog niet geteld. Er zijn ook gemeenten waar centraal en openbaar wordt geteld op donderdag 18 maart, meldt de Kiesraad.