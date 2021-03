Miljoenen mensen kijken naar verkiezingsuitslagen

Miljoenen mensen hebben woensdagavond op televisie naar de uitzendingen over de verkiezingen gekeken. De meeste mensen volgden de uitslagen via Nederland Kiest op NPO1. Hier keken gemiddeld ruim 1,8 miljoen mensen naar. Naar De Uitslagenavond op RTL 4 keken gemiddeld 625.000 mensen Dat blijkt uit de cijfers die de Stichting Kijkonderzoek donderdag publiceerde.

In totaal keken er bijna zeven miljoen mensen naar een deel van de uitzending van de NOS. In totaal zagen ruim 3,5 miljoen mensen een deel van de uitzending van RTL. Meer dan de helft van alle Nederlandse televisiekijkers volgde tussen 20.30 uur en middernacht een uitzending die over de verkiezingen ging.

Het best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur. Hiernaar keken ruim 2,8 miljoen mensen. Nederland Kiest van de NOS staat op de tweede plaats.