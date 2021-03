Nederland prikt in loop van volgende week weer met AstraZeneca

Nederland gaat “in de loop van volgende week” weer mensen inenten met het vaccin van AstraZeneca. Dat zei zorgminister Hugo de Jonge donderdag tijdens een digitale persconferentie. Aanleiding daarvoor is een positief oordeel van het Europees medicijnagentschap EMA, dat meldt dat het vaccin effectief en veilig is en dat de kans op ernstige complicaties met dit vaccin “extreem klein is”.

Op kleine schaal wordt er maandag waarschijnlijk alweer geprikt, zegt RIVM-vaccinatiebaas Jaap van Delden. De grote prikoperatie met AstraZeneca start woensdag weer op. Dat kan volgens hem niet sneller, omdat afspraken opnieuw ingepland moeten worden. In andere Europese landen waar het vaccin weer gebruikt gaat worden, zoals Ierland, worden de eerste prikken vrijdag al gezet. Veel Europese landen stopten tijdelijk met het vaccin omdat het mogelijk bloedstolsels zou veroorzaken. Nederland deed dat afgelopen zondag ook, vooralsnog voor twee weken.

Volgens De Jonge zijn door de pauze van ruim een week ongeveer 100.000 mensen minder geprikt dan voorzien. Deze achterstand is volgens de minister snel in te lopen. Sinds het begin van de inentingen op 12 februari, hebben ongeveer 300.000 mensen een eerste prik gekregen met dit type vaccin. Door de korte inentingsperiode zijn de tweede prikken nog niet toegediend.

De Jonge vond het een groot dilemma om op de pauzeknop te drukken. Doorgaan met inenten zou betekenen dat mensen ongerust zouden worden over de veiligheid, maar stoppen zou dat juist ook tot gevolg kunnen hebben. Als de vaccinatiebereidheid daalt, dan “is de schade echt niet te overzien”, aldus de minister. Het is in zijn ogen juist goed dat nader onderzoek nu aantoont dat het om een zeer zeldzame bijwerking gaat. De veiligheid van het vaccin moet “boven iedere twijfel verheven zijn”.

Hij zegt geen signalen te hebben dat mensen toch twijfelen en niet meer dit vaccin willen hebben. Het zou niet goed zijn als mensen hun kans nu niet grijpen om zich te beschermen tegen het virus, zegt hij. Het risico dat mensen ziek worden door een coronabesmetting is veel groter dan de kans op de gemelde complicaties.

Er zijn tot nu toe 25 gevallen bekend op ongeveer 20 miljoen AstraZeneca-vaccins die zijn toegediend in Europa en het Verenigd Koninkrijk, schrijft De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Een oorzakelijk verband is niet bewezen, maar wel mogelijk. Het EMA gaat dat verder onderzoeken. In de meeste gevallen gaat het om mensen onder de 55 jaar en veelal vrouwen.

Donderdag meldde bijwerkingencentrum Lareb dat twee Nederlanders last hadden van bloedstolsels en minder bloedplaatjes na een prik met AstraZeneca. Ook ontving het centrum één melding van een sterke daling van bloedplaatjes, maar dan zonder trombose. In andere landen liggen deze aantallen hoger. Lareb ziet geen verband met het vaccin.