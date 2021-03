Ollongren: maandag begin verkennende gesprekken over formatie

Verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren denken maandag te kunnen beginnen met verkennende gesprekken voor een nieuw kabinet. Dat zei Kajsa Ollongren donderdag na een eerste gesprek dat zij en Jorritsma hadden met Kamervoorzitter Khadija Arib.

De verkenners moeten uiterlijk 30 maart hun rapport afleveren, op 31 maart debatteert de nieuwe Tweede Kamer erover. Vrijdag beginnen ze met hun voorbereidingen en vanaf maandag willen ze dan om de tafel met de verschillende fractievoorzitters.

Jorritsma zou het “fantastisch” vinden als het lukt voor de zomer al een nieuw kabinet op het bordes te hebben staan. Dat moet ook kunnen, denkt zij. “Het is niet aan mij om te zeggen, maar dat zou wel mijn ambitie zijn.” Volgens Jorritsma is er “behoefte in de politiek en maatschappij om zo snel mogelijk een kabinet te formeren, en te werken aan herstel”.

Ollongren, nu nog demissionair minister van Binnenlandse Zaken, benadrukt dat dit pas het begin van het proces is. “Het is aan ons om te verkennen, dienstbaar opstellen wat de fractievoorzitters ons gaan melden. Wij bereiden het debat van 31 maart voor en dan wordt gesproken hoe we de informatie-fase ingaan.”

Dat Ollongren vrijdag samen met drie partijleiders in de ministerraad zit, ziet zij niet als een probleem. Haar rol als verkenner “staat los van mijn ministerschap”, aldus Ollongren. “Ik hou haar wel in de gaten hoor”, grapte Jorritsma. De VVD-senator vindt haar benoeming een “enorme eer. Het is bijzonder dat er twee verkenners zijn, dat is niet eerder voorgekomen”.