Proeffestivals Biddinghuizen gaan ondanks kou gewoon door

De proeffestivals van Fieldlab Evenementen in Biddinghuizen gaan ondanks het koude weer gewoon door. Dat heeft de organisatie donderdag laten weten aan het ANP. Vorige week werden het dancefestival op zaterdag en het popfestival op zondag uitgesteld vanwege het slechte weer. De regen en windstoten zouden eventueel voor een te lage opkomst zorgen, waardoor de resultaten van het onderzoek niet representatief zouden zijn.

Volgens de weersvoorspellingen wordt het dit weekend koud, maar blijft het wel droog. Op dat eerste, de kou, kunnen de bezoekers zich kleden, aldus de organisatie.

Het dancefestival op zaterdag en het popfestival op zondag horen tot een serie proefevenementen van Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid. Bij die evenementen wordt gekeken hoe op een veilige manier evenementen georganiseerd kunnen worden tijdens de coronacrisis. Eerder werden in die serie ook een congres, een theatervoorstelling van Guido Weijers, twee voetbalwedstrijden, een concert van André Hazes en een dancefeest gedaan.

De line-ups blijven voor beide dagen vrijwel gelijk. Slechts drie artiesten zijn verhinderd. Tijdens het dancefestival op zaterdag kunnen Philou Louzolo en Suze Ijó er niet bij zijn. Daarvoor in de plaats is in ieder geval Moody Mehran bevestigd. Op de zondag is Jett Rebel voor het popfestival verhinderd. Zijn plaats wordt ingenomen door Gotu Jim.