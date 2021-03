Rotterdam staakt tellen van de stemmen, uitslag pas donderdag

In Rotterdam is het tellen van de stemmen omstreeks 03.00 uur gestaakt. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente. Donderdagochtend om 08.00 uur wordt het tellen hervat. In de loop van dag wordt de uitslag verwacht, maar een exact tijdstip kon nog niet worden gegeven.

Aanvankelijk was gemeld dat het tellen van de stemmen de hele nacht zou doorgaan. Bij het stoppen van het tellen was ongeveer 62 procent van de stemmen verwerkt. Volgens de woordvoerder kon nog geen betrouwbare tussenstand worden gegeven.