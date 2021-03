Sigrid Kaag wil nog niet speculeren over coalitiepartners

D66-leider Sigrid Kaag wil donderdagochtend nog niet speculeren over eventuele coalitiepartners. Andere partijen vinden dat VVD en D66 de leiding moeten nemen in de formatie, maar daar vindt Kaag het te vroeg voor.

Over samenwerking gaat de D66-lijsttrekker voorlopig nog niets zeggen. De thema’s waar een nieuw kabinet zich mee bezig moet gaan houden “ontstijgen eigenlijk partijkleur”. Ze wil nu “gesprekken gaan voeren op basis van de inhoud. Eerst het wat en hoe en dan met wie”.

D66 behaalt volgens de voorlopige prognose van de verkiezingsdienst van het ANP 24 zetels, een historisch hoog aantal. Kaag is donderdag dan ook met een “heel fijn gevoel” opgestaan. Woensdagavond verschenen foto’s van een dansende D66-lijsttrekker op sociale media. Het feestje bij de partij is volgens Kaag niet heel lang doorgegaan, maar ze heeft er “wel een gezellige avond van gemaakt”.

Donderdagochtend is de fractie bijeen in de Tweede Kamer. Daar zegt Kaag dat ze “bijna tranen in haar ogen” heeft van de mooie uitslag. In de eerste exitpoll woensdagavond stond de partij nog op 27 zetels. Die kleine daling mag de pret niet drukken, zegt Kaag. “We zijn echt als winnaar uit de bus gekomen.”