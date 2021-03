Stemlokalen dicht op de BES-eilanden

Ook in de drie bijzondere Nederlandse gemeenten in het Caribisch gebied zijn de stemlokalen woensdagavond (lokale tijd) gesloten. Het was de laatste plek waar nog kon worden gestemd. Door het tijdsverschil sloten de stemlokalen daar 5 uur nadat in Nederland de laatste kiezers hun stemmen mochten uitbrengen.

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, de zogenoemde BES-eilanden, hebben sinds 2010 de status van bijzondere gemeente van Nederland. Ook in 2012 en 2017 mochten de eilandbewoners meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Ongeveer 15.000 mensen zijn kiesgerechtigd.