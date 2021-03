Utrecht herdenkt slachtoffers tramaanslag op ingetogen wijze

Utrecht herdenkt donderdag de tramaanslag door Gökmen T. van twee jaar geleden, waarbij vier mensen overleden. Net als vorig jaar gebeurt dat vanwege het coronavirus ingetogen. Er zijn geen publieke bijeenkomsten.

Om 10.43 stipt, het tijdstip waarop T. begon te schieten, slaat de Domtoren voor elk slachtoffer één keer. Ook gaan de vlaggen halfstok op het stadhuis, stadskantoor en wijkservicecentrum Vleuten-De Meern. De kranslegging op het 24 Oktoberplein, waar de aanslag gebeurde, is besloten. Onder meer enkele nabestaanden, burgemeester Sharon Dijksma en minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) leggen een krans.

Op 18 maart 2019 opende Gökmen T. het vuur in een tram. Naast de vier dodelijke slachtoffers raakten meerdere mensen gewond en getraumatiseerd. De schutter kreeg levenslang voor zijn terreurdaad. “Wat er ook gebeurt en hoe verwarrend en onzeker deze tijden ook zijn: 18 maart vergeten wij nooit. Voor de slachtoffers en nabestaanden is het helaas nog elke dag 18 maart. We willen ook daarom met hen samen herdenken”, zei burgemeester Dijkstra eerder tegen het ANP.