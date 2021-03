Utrecht herdenkt tramaanslag in plechtige stilte

Burgemeester Sharon Dijksma, minister Ferd Grapperhaus (Justitie), nabestaanden, slachtoffers en hulpverleners hebben donderdagochtend in Utrecht bloemen gelegd bij het monument ter nagedachtenis aan de tramaanslag. Vlaggen in de stad hangen halfstok.

Twee jaar geleden schoot Gökmen T. vier mensen dood uit terroristisch oogmerk. Meerdere mensen raakten gewond en getraumatiseerd. T. kreeg voor zijn terreurdaad levenslang.

Ook Jan van Zanen, destijds burgemeester van de Domstad, was bij de sobere bijeenkomst aanwezig op het 24 Oktoberplein. Er was geen publiek en er werd niet gesproken. De herdenking was ingetogen vanwege de coronamaatregelen.

Om 10.43 uur, het moment dat de aanslag destijds begon, sloeg de Domtoren vier keer, een keer voor ieder dodelijk slachtoffer.

Na de plechtigheid kwamen wel diverse Utrechters naar de gedenkplek. Zij legden bloemen neer op de banken van het monument. Ook in de hekken om de trambaan werden bloemen gestoken. Om 10.43 uur hielden zij een minuut stilte.