Voorlopige prognose ANP: VVD grootste (36), D66 tweede (24)

De VVD heeft bij de landelijke verkiezingen verreweg de meeste stemmen gekregen en komt met 36 zetels in de Tweede Kamer. D66 maakt een flinke sprong. De partij van de nieuwe partijleider Sigrid Kaag behaalt 24 zetels. Dat is vooralsnog 3 zetels minder dan de eerste exitpoll aangaf van Ipsos, die onderzoek deed voor de NOS.

Dat blijkt uit een voorlopige prognose van de verkiezingsdienst van het ANP, die is gebaseerd op het tellen van 63 procent van de stemmen. Amsterdam, Utrecht en Den Haag zijn hierin meegeteld na het tellen van het grootste deel van de stemmen. Rotterdam nog niet.

Forum voor Democratie krijgt naar verwachting 8 zetels en wordt daarmee groter dan GroenLinks. Die laatste krijgt 7 zetels. Dat is nog een zetel minder dan eerder bij de exitpoll naar buiten kwam. De SP daarentegen krijgt er weer 1 zetel bij in de voorlopige prognose en komt uit op 9. Dat zijn er nog steeds 5 minder dan nu in de Tweede Kamer. De Partij voor de Dieren stijgt in de prognose naar 6 zetels. Dat is 1 meer dan de partij nu in de Kamer heeft.

De PVV wordt de derde partij met 17 zetels, een verlies van 3 zetels in de Kamer. Het CDA haalt 15 zetels, een verlies van 4. De PvdA blijft op 9 zetels, net zoveel als de partij nu heeft. De ChristenUnie blijft ook op de huidige 5 zetels staan. De SGP is stabiel op 3. DENK verliest 1 zetel en komt uit op 2. En voor 50PLUS zit Liane den Haan nog steeds op 1 zetel. Dat zijn 3 zetels minder dan de partij onder leiding van Henk Krol bij de vorige verkiezingen in 2017 haalde.

Nieuwkomer JA21 gaat in de voorlopige prognose omhoog naar 4 zetels. Volt haalt er 3, de BoerBurgerBeweging 1. Sylvana Simons van BIJ1 komt vermoedelijk toch niet in de Kamer. In de eerdere exitpoll kwam zij op 1 zetel uit, maar na telling van bijna twee derde van de stemmen is de kans groot dat ze dit net niet haalt.