BBB-lijsttrekker na oude tweets: ben niet racistisch of homofoob

Lijsttrekker van de BoerBurgerBeweging (BBB) Caroline van der Plas spreekt vrijdag op Twitter tegen dat ze homofoob en racistisch is, nadat ze flinke kritiek kreeg op oude tweets.

Op 5 december 2013 schreef Van der Plas: “Best ironisch. Dat Nelson #Mandela dood gaat op de dag dat wij de eer van #zwartepiet hoog houden.” Bij de tweet gebruikte ook ze de hashtags #apartheid en #slavernij. In een tweet uit hetzelfde jaar haalde Van der Plas uit naar de anti-Zwarte Piet activist Quinsy Gario: “Vroeger kregen mensen als Quincy Gario gewoon met de roe”.

Lijsttrekker Sylvana Simons van de partij BIJ1 deelde dat laatste bericht vrijdag op haar eigen Twitterkanaal. Quinsy Gario stond op de tweede plek van de kandidatenlijst van haar partij tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.

In een andere tweet uit 2013 schreef Van der Plas over de Gay Pride: “Als je met strings door bilnaad en glitters op kruis door gracht vaart WIL je niet geaccepteerd worden.” Ook dat bericht deelde Simons vrijdag op Twitter.

Volgens Van der Plas is BBB een “warm voorstander van het homohuwelijk en vinden wij dat iedereen het leven mag leiden zoals hij/of zij dat wil. Daar doet een tweet over een evenement in Amsterdam in 2013 niets aan af”. Verder verwijst ze naar het verkiezingsprogramma van haar partij, waarin staat dat racisme en discriminatie ontoelaatbaar zijn.

Van der Plas en Simons zaten donderdagavond aan tafel bij Jinek. Daar raakten ze al flink met elkaar in discussie. Beide lijsttrekkers werden woensdag nieuw gekozen als Tweede Kamerlid.