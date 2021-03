‘D66 trok het meeste geld uit voor offline-advertenties’

Politieke partijen hebben dit jaar 13,8 miljoen euro uitgegeven aan offline-advertenties voor de Tweede Kamerverkiezingen. D66 trok het meeste uit aan campagnemateriaal in bijvoorbeeld kranten, op de radio of posters in bushokjes, meldt marktonderzoeker Adfact op basis van eigen berekeningen.

Adfact keek alleen naar de uitgaven van de zittende politieke partijen. Uit het onderzoek zou naar voren komen dat het meeste geld opging aan televisiereclame, namelijk ruim 6,6 miljoen euro. Toch hadden lang niet alle partijen geld over voor tv-spotjes. Onder andere de PVV wilde hier niet aan en besteedde alleen geld aan advertenties in kranten. De conservatief-christelijke partij SGP beperkte zich alleen tot uitgaven aan advertenties in bladen en buitenreclame. DENK, dat van alle partijen het minste uitgaf aan offline-advertenties, koos alleen voor buitenreclame.

D66, dat volgens de voorlopige uitslag veel zetels won, besteedde 3,4 miljoen euro aan offline-advertenties en was daarmee koploper. VVD volgde op de voet met 3,2 miljoen euro. De derde plek was voor het CDA, maar bij de christendemocraten lag het budget voor offline-reclame met 1,8 miljoen euro wel beduidend lager.

De cijfers van Adfact, een bureau dat alle reclame-uitingen bijhoudt, vertellen nog niet hele hele verhaal over de campagne-uitgaven van de partijen. Zo zijn online-reclames niet meegerekend. Volgens rapporten van Google en Facebook gaven politieke partijen tussen half december en vorige week 2,3 miljoen euro uit aan advertenties op internet.