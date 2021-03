Europese leiders feliciteren Rutte met verkiezingsoverwinning

Europese leiders hebben premier Mark Rutte gefeliciteerd met zijn verkiezingsoverwinning. De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz deed dat vrijdag via Twitter. “Beste premier Mark Rutte, mijn oprechte felicitaties nu u wederom de verkiezingen heeft gewonnen in Nederland”, schreef de christendemocraat in het Engels. “Ik kijk ernaar uit nauw met u te blijven samenwerken.”

Ook de Britse premier Boris Johnson liet van zich horen via de berichtensite. “Gefeliciteerd Mark Rutte met het behalen van het grootste aantal stemmen bij de verkiezingen van gisteren in Nederland”, twitterde hij donderdag. De conservatieve leider benadrukte de hechte relatie tussen zijn land en Nederland en zei ook uit te kijken naar de verdere samenwerking met Rutte. Hij sloot het bericht af van afbeeldingen van de Britse en Nederlandse vlag.

De Belgische premier was er donderdagochtend al snel bij met felicitaties. “Nederland heeft een duidelijke keuze gemaakt voor positief en verbindend leiderschap”, concludeerde de liberaal Alexander De Croo op Twitter. Hij feliciteerde naast Rutte ook D66-leider Sigrid Kaag.