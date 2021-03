Kabinet ‘zet extra in’ op voorlichting over AstraZeneca

Het kabinet gaat toch meer voorlichting geven over AstraZeneca, omdat met dat vaccin vanaf volgende week weer geprikt wordt. Nederland stopte even met het zetten van AstraZeneca-vaccins, omdat er zorgen waren na berichten over gevallen van trombose. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zeggen dat het vaccin veilig is.

Dat gaat het kabinet extra onder de aandacht brengen, om te voorkomen dat veel mensen toch twijfelen aan de veiligheid ervan en misschien wel een prik weigeren. Eerder zei demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) nog dat er geen extra campagne komt.

Op Rijksoverheid.nl laat het kabinet twee zorgmedewerkers aan het woord die allebei gewoon een AstraZeneca-vaccinatie krijgen. Een van de twee vrouwen die worden opgevoerd, heeft al een eerste prik gehad. CBG-voorzitter Ton de Boer legt in het persbericht uit waarom Nederlanders zich geen zorgen hoeven te maken. Volgens coronaminister Hugo de Jonge “wordt er de komende tijd extra ingezet op goede voorlichting”.