Opvallend hoge opkomst bij verkiezingen Curaçao

Op Curaçao zijn vrijdag in de eerste uren van de verkiezingen aanmerkelijk meer mensen gaan stemmen dan bij de laatste verkiezingen in 2017. Dat is volgens de Electorale Raad waarschijnlijk ook de reden dat er ’s ochtends relatief lange wachtrijen waren bij de stembureaus op het eiland. Curaçao kiest vrijdag sinds 08.00 uur lokale tijd uit vijftien verschillende partijen een nieuw parlement.

Volgens de voorzitter van de Electorale Raad hadden om 16.00 uur ruim 64.000 van de dik 116.000 stemgerechtigden gestemd. Dat zijn er 13.000 meer dan bij de verkiezingen van 2017 rond datzelfde tijdstip. Volgens de voorzitter zal het opkomstpercentage daarmee boven de 70 procent uitkomen, terwijl het voorgaande jaren rond de 66 procent lag.

Tijdens de verkiezingen gelden vanwege de stijgende coronagevallen van de afgelopen tijd strenge maatregelen. De politie liet weten dat niet alle partijen zich daaraan houden. Mensen moeten verplicht sociale afstand houden, maar veel partijleiders gaan stemmen met een karavaan aan aanhangers, die soms dicht tegen elkaar zitten in bussen en zich verzamelen in groepen bij het stembureau.

De politie roept de partijen op af te zien van het organiseren van verkiezingsoptochten en feestelijke bijeenkomsten om zo te voorkomen dat de verkiezingen meer besmettingen in de hand werken.

De stembureaus sluiten om 20.00 uur, een uur later gaat de avondklok in. De politie heeft al aangekondigd ook tijdens de verkiezingen streng te controleren of mensen zich aan de avondklok houden.