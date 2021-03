Twee miljoenste coronaprik gezet

Sinds het begin van de coronavaccinatie in januari zijn 2 miljoen prikken tegen het coronavirus toegediend. Dat zijn de eerste inentingen en de herhaalvaccinaties bij elkaar. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid verwacht dat Nederland begin april door de grens van 3 miljoen vaccinaties heengaat. Op 21 februari werd de miljoenste prik gezet.

Nederland begon op 6 januari, als laatste land in de Europese Unie, met het vaccineren tegen het coronavirus. Inmiddels zijn drie middelen in gebruik, van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca. Op korte termijn komt het in Nederland ontwikkelde vaccin van Janssen daarbij.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) becijferde dinsdag dat ongeveer 1,4 miljoen mensen hun eerste inenting hadden gekregen. Van die groep heeft bijna een half miljoen ook al de tweede prik gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig tegen het coronavirus beschermd zouden moeten zijn. Die cijfers liepen tot en met afgelopen zondag. Het RIVM regelt het vaccinatieprogramma.