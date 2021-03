Typhoon en Maarten Heijmans in race voor Willem Wilminkprijs

Typhoon en Maarten Heijmans behoren dit jaar tot de genomineerden voor de Willem Wilminkprijs voor het beste kinderlied van 2021. Typhoon is in de race met het lied Stotteren, dat hij voor Het Klokhuis schreef. Maarten Heijmans maakt kans met het lied Ziekenhuis, geschreven door Jurrian van Dongen en Rutger de Bekker.

De andere drie kanshebbers zijn tekstschrijver Jan Groenteman met zijn lied Boem Pats Kledder en Boink, Dan ben jij mijn vriend niet meer van Jasper Smit en Olifant van Gertjan Schreuder.

In totaal werden er 150 nummers ingestuurd voor de award. De Willem Wilminkprijs, vernoemd naar de in 2003 overleden Enschedese dichter en schrijver, wordt dit jaar voor de zevende keer uitgereikt. De prijs is bedoeld voor het beste kinderlied van de afgelopen twee jaar. Eerdere winnaars waren onder anderen Ted van Lieshout, Koos Meinderts, Thijs Borsten, Henny Vrienten, Katinka Polderman en Kenny B.

De winnaar wordt 18 april bekendgemaakt in het Wilminktheater in Enschede. Het publiek kan meestemmen voor de publieksprijs.