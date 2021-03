Zes verdachten van overvallen BN’ers blijven vastzitten

Zes verdachten van een serie gewelddadige overvallen bij onder anderen YouTube-ster Nikkie de Jager en voetbalanalist René van der Gijp blijven vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam vrijdag besloten na drie inleidende zittingen met zes verdachten.

Rotterdammers Hamza T. (22) en Eddie N. (24) worden verdacht van de gewapende overval op YouTuber Nikkie de Jager in augustus vorig jaar, waarbij een grote hoeveelheid sieraden en een tas van het merk Louis Vuitton werden gestolen. Zij blijven drie maanden in voorarrest tot de volgende inleidende zitting op 4 juni, besloot de rechtbank. In de zaak van De Jager is donderdag nog een derde verdachte (32) aangehouden in het buitenland.

Younes S. (20) uit Rotterdam wordt verdacht van een mislukte overval op voetbalanalist René van der Gijp, die op 27 april vorig jaar werd belaagd door drie gemaskerde mannen die met slaghamers inbeukten op de ramen van zijn auto. Ze wilden vermoedelijk zijn Rolex-horloge afpakken, maar vluchtten uiteindelijk zonder buit.

Volgens justitie zijn de verdachten in wisselende samenstellingen verantwoordelijk voor vier gewelddadige overvallen en drie inbraken. Ze dreigden met vuurwapens en in enkele gevallen zijn slachtoffers mishandeld. De overvallers sloegen toe in Rotterdam, Dordrecht, Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Hendrik-Ido-Ambacht, Mijnsheerenland en Uden.

Daarbij maakten ze volgens de politie enkele tonnen buit. De politie heeft tijdens de arrestaties van de verdachten in december een auto, designerkleding, designertassen, dure sieraden, horloges, geld, inbraakgereedschap en munitie in beslag genomen.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak zal meerdere dagen in beslag nemen, kondigde de rechtbank vrijdag aan. Justitie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.