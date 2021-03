58 mensen aangehouden bij protest Museumplein in Amsterdam

Bij een verboden demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Museumplein in Amsterdam zijn zaterdag 58 mensen aangehouden. Dat meldden de gemeente en de politie. Op het plein verzamelden zich zaterdagmiddag zo’n duizend mensen om te protesteren. Aangezien het protest niet was aangemeld bij de gemeente, was het verboden en werd de demonstratie beëindigd. Daarbij werden waterkanonnen ingezet.

De gemeente meldde dat de deelnemers aan de betoging onvoldoende afstand hielden en dat de politie verbaal agressief werd bejegend. Ook zou de groep herhaalde waarschuwingen van de politie om te vertrekken niet hebben opgevolgd.

Na de beëindiging van de demonstratie op het Museumplein liep een groep van ruim 1400 mensen in optocht naar de Leidsekade. De groep werd door de politie ingesloten en vervolgens met bussen naar een andere locatie gebracht. Dit werd gedaan om de openbare orde te herstellen.

Op het Museumplein werden 43 mensen aangehouden voor het niet opvolgen van een bevel. Rond de demonstratie zijn 15 aanhoudingen verricht op verschillende plekken in de stad. Dat gebeurde onder meer voor belediging, openlijke geweldpleging en verstoren van de openbare orde.

Het Museumplein en de nabije omgeving zijn zaterdag en zondag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dit besluit geeft de politie de mogelijkheid personen in die zone preventief te fouilleren. De driehoek van burgermeester, politie en Openbaar Ministerie heeft reden om aan te nemen dat dit weekend mensen met wapens naar het plein willen komen. Tijdens eerdere onaangekondigde demonstraties zijn personen met wapens op en om het Museumplein aangehouden.

De driehoek laat weten zeer teleurgesteld te zijn dat ondanks herhaalde waarschuwingen mensen naar het Museumplein blijven komen, terwijl er locaties aangewezen zijn waar veilig kan worden gedemonstreerd