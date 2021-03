Gelderse artsen prikken weer met AstraZeneca

Huisartsen in Gelderland zijn zaterdag weer begonnen met het inenten met het AstraZeneca-vaccin, zegt een woordvoerder van de Landelijke Vereniging Huisartsen (LHV). Het gebruik daarvan werd eerder gestopt omdat het mogelijk bloedstolsels zou veroorzaken, maar donderdag zei coronaminister Hugo de Jonge dat het prikken met AstraZeneca weer kon, na positief advies van het Europese medicijnagentschap EMA.

Eerder leek het erop dat pas vanaf maandag de eerste prikken weer zouden worden gezet, maar Gelderland kan vanwege de voorraad vast beginnen. Om hoeveel huisartsen het gaat en hoeveel prikken zaterdag worden gezet, kan de woordvoerder niet zeggen. De groepen die bij de huisarts worden inge├źnt zijn 63- en 64-jarigen, mensen met morbide obesitas en mensen met het syndroom van Down.

In Utrecht en Flevoland worden weer afspraken voor een vaccinatie ingepland. Die provincies krijgen maandag of dinsdag weer vaccins geleverd. Daarna kunnen mensen dus weer bij de huisarts terecht voor een prik. In Zeeland, Limburg en Noord-Brabant zijn huisartsen al klaar met het inenten van de risicogroepen. De noordelijke provincies hebben nog niet geleverd gekregen en hadden ook nog geen afspraken ingepland.

Door de prikstop met AstraZeneca zijn ongeveer 200.000 afspraken verzet of afgezegd, aldus de woordvoerder. Het is nog niet bekend wanneer die allemaal weer zijn ingehaald. In eerste instantie zou de pauze gelden tot 28 maart.

Vorige week zondag stopte Nederland met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin. Andere Europese landen waren toen al gestopt, vanwege mogelijke bijwerkingen. De Jonge benadrukte dat Nederland alleen “de pauzeknop” indrukte totdat er meer bekend was over mogelijke bloedstolsels.