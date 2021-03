Gijs Naber speelt Ronald Koeman in film over Zlatan Ibrahimovic

Acteur Gijs Naber vertolkt de rol van voormalig Ajax-trainer Ronald Koeman in de biografiefilm over stervoetballer Zlatan Ibrahimovic. Het Nederlandse deel van de opnames voor de Zweedse film vindt komende week plaats, onder meer in de Johan Cruijff Arena. Dat heeft distributeur September Film zaterdag bekendgemaakt.

De film I AM ZLATAN concentreert zich op de beginjaren van de carrière van Ibrahimovic. De Zweeds-Bosnische voetballer speelde van 2001 tot 2004 als spits bij Ajax onder leiding van Ronald Koeman. Het Nederlandse gedeelte van de film wordt geproduceerd door het Amsterdamse productiebedrijf Keplerfilm, dat vorig jaar een Gouden Kalf won voor de film Bulado.

I AM ZLATAN wordt geregisseerd door Jens Sjögren. Ibrahimovic zelf was betrokken bij de totstandkoming van het scenario. De rol van Zlatan wordt vertolkt door twee verschillende acteurs: Dominic Andersson Bajraktati speelt Zlatan op 11-jarige leeftijd en Granit Rushiti speelt hem als jongvolwassene.

Gijs Naber is onder meer bekend van hits als Penoza, Judas, Zwarte Tulp en Aanmodderfakker. Distributeur September Film zal I AM ZLATAN volgend jaar uitbrengen in de bioscoop.