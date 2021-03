Knops hoopt goede samenwerking met Curaçao voort te zetten

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de winnaars van de Curaçaose verkiezingen gefeliciteerd. Hij zegt te hopen op “een voortzetting van de goede samenwerking”. Vrijdag won oppositiepartij MFK van Gilmar ‘Pik’ Pisas met grote overmacht de verkiezingen op het eiland. Zijn partij groeide van vijf naar negen zetels. Regeringspartij PAR van Eugene Rhuggenaath daalde van zes naar vier zetels.

De MFK wil een regering vormen zonder PAR en opnieuw gaan onderhandelen met Nederland over het akkoord dat Rhuggenaath eind november vorig jaar met Knops tekende. Daarin belooft Nederland geld te lenen en te investeren in het eiland, als Curaçao in overleg met Den Haag grondige bezuinigingen en hervormingen doorvoert via het zogenaamde Caribische Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO).

Knops laat weten: ‘‘Ik heb kennisgenomen van de uitslag. Ik feliciteer de winnaars en met name de MFK met hun overwinning. Ik heb inmiddels contact gehad met de heer Pisas en de gouverneur. In die gesprekken heb ik aangegeven dat ik reken op een voortzetting van de goede samenwerking zoals ik die ook in de afgelopen jaren met de regering gehad heb.’’

Knops geeft ook aan dat hij contact heeft gehad met de vertrekkende minister-president Eugene Rhuggenaath. De staatssecretaris heeft hem “bedankt voor de uitstekende samenwerking en zijn leiderschap” .