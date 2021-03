Reinier Zonneveld: publiek was het dansen zeker niet verleerd

In een bomvolle tent heeft Reinier Zonneveld het eerste proeffestival op het Lowlands-terrein in Biddinghuizen afgesloten. De dj vond het “magisch” om eindelijk weer voor een dansende mensenmassa te kunnen optreden.

“Het was fantastisch”, blikt Zonneveld terug op het dancefestival waar zo’n 1500 bezoekers aanwezig waren. “Om het publiek zo te zien genieten, dat blijft toch magisch. Dat is waar ik muzikant voor ben geworden.” Voor hem traden zaterdag onder meer Joris Voorn, Nicky Elisabeth en Colin Benders op.

De Nederlandse dj kan na deze ervaring niet wachten tot het festivalseizoen echt gaat beginnen. “Ik hoop dat met dit testfestival het begin van het einde is ingezet en we snel weer met de gehele industrie kunnen genieten van dit soort momenten”, zegt hij. “Aan de reactie van het publiek te zien zijn zij er in ieder geval klaar voor en zijn ze het dansen nog zeker niet verleerd.”

Op hetzelfde terrein vindt zondag een popfestival plaats. Daarmee komt een einde aan de in totaal acht proefevenementen van Fieldlab Evenementen. Eerder werden in die serie een congres, een theatervoorstelling van Guido Weijers, twee voetbalwedstrijden, een concert van André Hazes en een dancefeest georganiseerd.