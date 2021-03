Ruimtestation ISS komende week vanaf de aarde goed te zien

Het internationale ruimtestation ISS is komende week bij helder weer meerdere keren goed zichtbaar. Het ziet er uit als een snel bewegende ster. Maar dat we het ruimtestation te zien krijgen is niet zeker, want er worden ook wolkenvelden verwacht, laat Weeronline zaterdag weten.

“ISS is alleen zichtbaar na zonsondergang wanneer het op aarde donker is en het ruimtestation zelf nog wordt beschenen door de zon. Woensdag en donderdag is de baan van het ruimtestation het meest gunstig en zou het twee keer per avond zichtbaar kunnen zijn”, aldus een woordvoerder. “De eerste keer even na half acht en daarna nog een keer even na negen uur.” Het ISS draait rondjes om de aarde en doet daar per ronde ongeveer anderhalf uur over.

Het gereflecteerde licht van het ISS is volgens hem niet te verwarren met dat van vallende sterren. Die bewegen veel sneller en geven soms gekleurde lichtsporen.