Vrijwilligers ruimen zwerfafval op tijdens Opschoondag

De negentiende editie van de Landelijke Opschoondag gaat zaterdag van start onder het motto “Word weer verliefd op je buurt”. Op Landelijke Opschoondag, georganiseerd door Nederland Schoon en Plastic Soup Foundation, ruimen elk jaar duizenden vrijwilligers samen zwerfafval van de straat.

Net als vorig jaar zal de traditionele buurtschoonmaak dit jaar door de coronamaatregelen in aanpaste vorm plaatsvinden. Vrijwilligers worden aangemoedigd om alleen, in duo’s of met het gezin zwerfafval te verzamelen. De opruimers worden aangemoedigd een foto van het door hun verzamelde afval te uploaden op de app Litterati. Op die manier kunnen bedrijven die meedoen aan de opruimdag, zoals McDonald’s en Pathé, die gegevens gebruiken om te zien waar zwerfafval afkomstig van hun bedrijven zich ophoopt.

Met de Landelijke Opschoondag willen de organisatoren aantonen dat het zwerfafvalprobleem structureel is. Het startschot van het evenement wordt om 10.00 uur bij Kasteel Keukenhof in Lisse gegeven.