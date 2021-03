Amsterdam Centraal deels ontruimd vanwege verdacht pakket

Op het Centraal Station in Amsterdam is zondagmiddag een verdacht pakket aangetroffen. De politie meldt dat het station uit voorzorg deels ontruimd is en dat er geen treinverkeer mogelijk is. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) komt naar het station om onderzoek te doen.

Volgens een woordvoerder van NS gaat het om het oostelijke deel van het station dat nu ontruimd wordt, de zogeheten B-Zijde. Al het treinverkeer van en naar het Centraal Station is uit voorzorg stilgelegd. “We wachten het onderzoek van de EOD af. Tot die tijd blijft het treinverkeer stilliggen”, aldus de woordvoerder.