Amsterdam Centraal vrijgegeven, loos alarm om ‘verdacht’ pakket

Het ‘verdachte’ pakket dat zondagmiddag op Centraal Station in Amsterdam was gevonden bevatte geen gevaarlijke stof. Het station is zondagmiddag rond 17.45 uur na het loos alarm weer vrijgegeven.

Eerder in de middag werd op het station het pakket aangetroffen. Onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) wijst uit dat het aangetroffen pakket geen gevaarlijke stof bevat, meldt de politie.

Een politiewoordvoerder meldt dat een reiziger in het station het ‘verdachte’ object bij zich had. “Maar dat is gelukkig ongevaarlijk gebleken”, aldus de woordvoerder. Uit voorzorg werd het oostelijke deel van het station rond 15.00 uur ontruimd. Al het treinverkeer en het overige openbaar vervoer rond het station werd stilgelegd.

Het openbaar vervoer wordt nu in stappen weer opgestart. Zo meldt de Amsterdamse vervoerder GVB dat de pontveren weer van en naar het station gaan varen en dat de trams, bussen en metro’s ook weer gaan rijden. Wel moeten reizigers rekening houden met vertraging, aldus de GVB. De NS verwacht dat de treinen van en naar Amsterdam Centraal rond 19.00 uur weer normaal rijden.