Gemeente komt met noodbevel na demonstratie, Museumplein ontruimd

De Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie en justitie heeft de demonstratie op het Museumplein laten ontbinden nadat eerder een noodbevel was ingesteld. De mobiele eenheid heeft bijna alle aanwezigen van het plein verdreven en heeft daarbij ook een waterkanon ingezet. De meeste betogers hebben het plein verlaten, een kleine groep staat nog bij het Concertgebouw. Of er aanhoudingen zijn verricht is nog niet bekend.

Even later kwam er een stroom van tientallen mensen met gele parapluutjes langs het Concertgebouw gelopen. De groep loopt in de Van Baerlestraat over de weg en de trambaan, richting het Roelof Hartplein.

Actiegroep Nederland in Verzet had eerder aangekondigd dat er zondag opnieuw ‘koffie werd gedronken voor vrijheid’ op het Museumplein, als een protest tegen de coronamaatregelen van het kabinet en tegen burgemeester Femke Halsema. De gemeente had toestemming gegeven voor een demonstratie met maximaal 500 mensen in het Arenapark, maar demonstranten waren toch naar het Museumplein gekomen. Omdat burgemeester Halsema onderwerp is van de demonstratie, neemt locoburgemeester Simone Kukenheim deze zondag haar taken waar, ook als voorzitter van de driehoek.

Zaterdag werden 58 mensen opgepakt bij een andere demonstratie op het Museumplein, gericht tegen de maatregelen. Ook voorgaande keren dat ‘spontane’ demonstraties werden gehouden, kondigde de gemeente een noodverordening af en liep het uit op ongeregeldheden.

Elders in Amsterdam, in het Westerpark, is een betoging tegen racisme en fascisme. Rond 14.20 uur werd het daar volgens de gemeente te druk. “Als er meer mensen zijn, wordt de demonstratie ontbonden. Kom niet meer naar het Westerpark!”, aldus de gemeente op Twitter. In Groningen, Den Haag, Rotterdam en Maastricht zijn vergelijkbare protesten.