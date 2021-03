Horecabranche: uitblijven versoepelingen nieuwe teleurstelling

Dat het kabinet volgens Haagse bronnen nog geen ruimte ziet om de coronamaatregelen te versoepelen, komt voor Koninklijke Horeca Nederland (KHN) als een teleurstelling. “We wachten de berichtgeving van dinsdag af, maar natuurlijk is dit weer een nieuwe teleurstelling”, aldus een woordvoerder van de branchevereniging.

Dinsdag is een persconferentie met demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Het is nog niet definitief besloten dat er geen maatregelen versoepeld worden, omdat het hele kabinet daar de komende dagen nog over vergadert.

Rutte en De Jonge zetten twee weken geleden de deur op een kier voor eventuele versoepelingen vanaf 31 maart. Ze noemden onder meer als optie dat de terrassen weer open zouden kunnen, maar dan moesten de coronacijfers zich wel goed ontwikkelen. “Dat hebben we altijd in ons achterhoofd gehouden. Maar het blijft teleurstellend als het dan toch niet doorgaat”, aldus de woordvoerder.

De horecabranche wil zo snel mogelijk open en is ervan overtuigd dat dat op een veilige manier kan. “Het water staat ondernemers tot aan de lippen. Elke dag langer dicht is lastig, en kan betekenen of een ondernemer het wel of niet haalt. Het is echt een hele onzekere tijd voor de horeca op dit moment.”