Een aantal woningen aan de Fokkeboom in Almere is zondagochtend rond 11.30 uur uit voorzorg ontruimd na de vondst van een explosief. Het gevaarte lag in de buurt van een woning.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief verwijderd en meegenomen, waarna de bewoners omstreeks 14.00 uur weer terug naar hun huizen konden.

Een politiewoordvoerster kon in het kader van het onderzoek niet zeggen om wat voor explosief het gaat.