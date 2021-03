Baudet ziet geen rol voor FVD in nieuwe coalitie

FVD-leider Thierry Baudet ziet voor zijn partij geen rol weggelegd in een nieuw kabinet. “Het lijkt me duidelijk dat de kiezer ietsje meer richting rechts wil”, zei hij voor zijn gesprek met de verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66). “Maar zoals het er nu ligt zie ik niet echt een coalitiemogelijkheid voor ons.”

Ook na het gesprek zag Baudet weinig kansen om mee te gaan regeren, en benadrukte hij vooral de tegenstellingen met VVD, D66 en CDA. “Zij willen gewoon die Klimaatwet, ze willen de EU, ze willen de massale immigratie en ze willen die coronamaatregelen”, stelt hij. FVD wil juist het tegenovergestelde.

Baudet zou naar eigen zeggen zelf de voorkeur geven aan een minderheidskabinet, dat voor elk besluit op zoek moet naar voldoende draagvlak. “Of een kabinet over rechts, want dat zijn toch de partijen die winnen.” Maar hij verwacht niet dat VVD-leider Mark Rutte daarvoor te porren is. Die wil volgens Baudet door op de koers van de afgelopen vier jaar.

“Na wat gesteggel en wat mitsen en maren, krijgt je gewoon een voortzetting van het huidige kabinet”, voorspelt Baudet. “En misschien wordt de ChristenUnie vervangen door de PvdA.”

Zelfs al zou FVD toch gaan meeregeren, dan blijft Baudet zelf in de Tweede Kamer. “Alleen als ik de grootste zou worden, zou ik zelf het kabinet in willen.”