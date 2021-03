Blok roept Chinese ambassadeur op matje om sancties tegen D66’er

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken roept de Chinese ambassadeur maandag nog op het matje omdat het land sancties heeft afgekondigd tegen D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma en negen andere Europeanen. Premier Mark Rutte noemt de Chinese stap “onacceptabel”.

Omdat China ook het zogeheten Politiek en Veiligheidscomité van de Europese Unie op de sanctielijst heeft gezet, staat ook de Nederlandse EU-ambassadeur Delphine Pronk op de sanctielijst, aldus minister Blok. Het comité bestaat uit de ambassadeurs van de lidstaten van de EU.

Demissionair premier Rutte vindt het besluit van de Chinese regering onaanvaardbaar. Blok heeft de Chinese ambassadeur ontboden “om ons grote ongenoegen” kenbaar te maken, twitterde de premier. “De stap van China is een volledig onterechte reactie op de maatregelen die in het kader van het EU-mensenrechtensanctieregime zijn getroffen. In Europees verband zal dit verder worden opgepakt.”

De regering in Peking maakte eerder op de dag bekend met strafmaatregelen te komen. Die zijn een reactie op een EU-besluit om sancties in te stellen tegen een aantal Chinese functionarissen voor het schenden van de mensenrechten van de Oeigoeren, een moslimminderheid in Xinjiang het noordwesten van China.

Volgens mensenrechtenorganisaties worden meer dan een miljoen Oeigoeren in kampen vastgehouden. Ook worden ze gedwongen in fabrieken te werken. Volgens China zijn de Europese sancties in strijd met het internationaal recht en vormen ze een onaanvaardbare bemoeienis met de interne aangelegenheden van China.

De Tweede Kamer steunde vorige maand een motie waarin wordt uitgesproken dat China genocide pleegt op de Oeigoeren. Het was een initiatief van Sjoerdsma en Joël Voordewind van de ChristenUnie. Eerder pleitte de Kamer al voor sancties tegen China vanwege de aanpak van de moslimminderheid.

“Zolang de genocide op de Oeigoeren voortduurt, zal ik niet zwijgen. Zolang mensenrechten worden geschonden, kan ik niet stil zijn. Deze sancties bewijzen dat China gevoelig is voor druk. Laat het een aanmoediging zijn voor al mijn Europese collega’s: spreek je uit!”, reageerde Sjoerdsma op Twitter op het Chinese besluit om hem op de sanctielijst te zetten.