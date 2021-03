Burgemeesters missen vaccinaties in discussie versoepelingen

Niet alleen het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames, maar ook de hoeveelheid vaccinaties moet meetellen in het wel of niet verlengen van coronamaatregelen. Dat vinden burgemeesters in het Veiligheidsberaad, het overleg van de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s. “Niet alleen de besmettingen, maar ook de vaccinatiegraad neemt toe. Dat laatste cijfer is juist heel positief”, zegt voorzitter Hubert Bruls van het beraad en tevens burgemeester van Nijmegen voorafgaand aan de vergadering.

Antoin Scholten van Venlo vindt dat Den Haag moet overwegen te gaan versoepelen als een groot deel van de Nederlanders, zeker de kwetsbaren, is gevaccineerd. De burgemeesters willen dat het kabinet de vaccinaties opneemt in de zogeheten routekaart.

De burgemeesters bespreken maandag onder meer de avondklok in relatie tot de zomertijd en de ramadan met minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. “Mensen willen met de ramadan hun familie bezoeken. Laten we hopen dat er rond die tijd meer versoepelingen zijn”, zegt burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam. Dinsdag maakt het kabinet het plan voor de komende weken bekend.

De burgemeesters noemen het een domper dat de besmettingen weer oplopen. “Het kortetermijnperspectief is verdwenen. Twee weken geleden hadden wij nog een mooi plan om gefaseerd open te gaan”, aldus Pieter Broertjes van Hilversum. De samenleving wil volgens de burgemeesters open. “Het nalevingsgedrag gaat er niet echt door vooruit. Steeds meer mensen leggen maatregelen naast zich neer. Mijn regio zit volop in de derde golf. Op dit moment staat Zuid-Holland-Zuid op nummer 1 wat betreft besmettingen. Dat is zorgelijk”, aldus burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht.

Zijn collega John Jorritsma van Eindhoven maakt zich ernstige zorgen hoe lang het land het nog volhoudt. “Kijk maar naar het aantal demonstraties. De samenleving accepteert de beperkingen niet meer.”