Grapperhaus staat open voor latere avondklok

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) ziet wel wat in het voorstel van de burgemeesters om de avondklok een uur naar achteren te verschuiven. Dat zei hij maandag na overleg met de burgemeesters in het Veiligheidsberaad.

De burgemeesters dringen aan op wijziging van de avondklok. Het weer wordt beter en het blijft langer licht. Bovendien gaat komend weekeinde de zomertijd in. Mensen willen naar buiten en dat geeft een grotere druk op de handhaving, verklaart beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen.

“De combinatie langer licht en mooi weer, maakt dat mensen naar buiten gaan. Hoe goed is zo’n maatregel dan te handhaven en in hoeverre draagt het bij aan het bestrijden van het virus”, zegt Bruls verder over hun afweging. Ook de ramadan speelt in dit voorstel mee.

Grapperhaus noemde het verzoek van de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s een “begrijpelijke, beargumenteerde suggestie”. In Den Haag wordt het voorstel een “serieuze optie” genoemd. Dinsdag hakt het kabinet de knoop door.

De minister gaat deze week nog in overleg met meerdere moslimorganisaties om te praten over de gevolgen van de avondklok voor onder meer het avondgebed. Hij wil met ze bespreken over “wat er op ons afkomt”. “De piek van de derde golf komt echt in de tweede helft van april. Dan is het alle hens aan dek om te voorkomen dat de situatie doorslaat”, zegt hij. De ramadan begint halverwege de volgende maand.

Het aantal coronabesmettingen stijgt sterk. Dit staat volgens hem versoepelingen in de weg. “Er zijn een miljoen moslims in Nederland en ook miljoenen katholieken en protestanten. De coronamaatregelen zijn net zo goed een domper in het licht van het komende paasfeest.” Dinsdag maakt het kabinet bekend wat er voor de komende tijd wel mogelijk is.

De burgemeesters hopen dat de situatie snel verandert. Zij willen het land stapje voor stapje weer openen. “Wij schrikken van de oplopende cijfers en de druk op het zorgstelsel, maar wij schrikken minstens net zoveel van de druk op de samenleving en de economie”, aldus Bruls. “Je kunt nu niet zeggen om de strenge maatregelen met nog twee maanden te verlengen. Vooral niet nu de vaccinaties op stoom komen. Je kunt niet wachten op de laatste Nederlander die gevaccineerd wil worden. De sociale en economische crises vragen om andere maatregelen dan Nederland op slot te houden om het het virus te bestrijden.”