D66 krijgt er nog een Kamerzetel bij, VVD verliest een zetel

D66 wint toch nog een zetel in de Tweede Kamer. De partij gaat van 23 naar 24 zetels in de tussenstand. Dat gaat ten koste van de VVD. Die blijft wel de grootste partij maar zakt van 35 naar 34 zetels. Dat blijkt uit gegevens van de Verkiezingsdienst van het ANP.

De verschuiving komt doordat Amsterdam maandag zijn definitieve uitslag heeft vastgesteld. D66 kreeg in de hoofdstad net geen 100.000 stemmen (22,7 procent), de VVD werd er tweede met ruim 55.000 stemmen (12,6 procent). Den Haag komt dinsdag als laatste gemeente met de uitslag. De VVD lijkt daar de grootste partij te worden, net voor D66. Op dinsdag wordt ook bekend hoe Nederlanders in het buitenland hebben gestemd. In die groep krijgt zowel VVD als D66 vaak veel stemmen.

De zetelverdeling voor de andere partijen in de Kamer blijft gelijk. De PVV krijgt zeventien zetels en het CDA vijftien. De SP en de PvdA komen elk met negen mensen in de Kamer. GroenLinks zakt van veertien naar acht zetels, Forum voor Democratie stijgt van twee naar acht. De Partij voor de Dieren groeit van vijf naar zes zetels. De ChristenUnie blijft staan op vijf en de SGP en DENK op drie. 50PLUS houdt één Kamerzetel over. Vier partijen komen nieuw in de Kamer: JA21 en Volt met drie zetels, BIJ1 en de BoerBurgerBeweging met één zetel.