Drie gewonden door grote brand in Landgraaf

In een loods op een industrieterrein in Landgraaf heeft maandagmiddag een grote brand gewoed. Zes mensen moesten wegens ademhalingsklachten door ambulancepersoneel worden nagekeken. Drie van hen zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maakte de brandweer bekend.

De drie waren volgens een woordvoerster van de brandweer in de loods toen de brand omstreeks 15.15 uur uitbrak. Omliggende bedrijven moesten worden ontruimd door de hevige rookontwikkeling. De zwarte rook was tot in de verre omtrek te zien. De Nederlandse brandweer kreeg hulp van Duitse collega’s bij het bestrijden van de brand. Rond 18.30 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het nablussen kan nog enige tijd duren.

De woordvoerster van de brandweer kon niet zeggen wat er precies in brand heeft gestaan.