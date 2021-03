Extreme beveiliging voor Marengo rond gerechtsbunker in Amsterdam

De gerechtsbunker in Amsterdam is op de eerste dag van het monsterproces Marengo zwaarder beveiligd dan ooit. Politiewagens staan op het parkeerdek op het dak van de nabijgelegen MediaMarkt en dat is uitzonderlijk. In de lucht cirkelt een drone en op straat bevinden zich zwaarbewapende leden van het Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT).

Rond het gebouw is meer politie dan gebruikelijk. Ook is de Mobiele Eenheid (ME) aanwezig. Boven de gerechtsbunker cirkelt al enige tijd een politiehelikopter. De straten naar de extra beveiligde rechtbank zijn aan beide kanten afgezet met hekken.

In Marengo staan zeventien verdachten terecht. Bijna allemaal worden maandag in de zwaar bewaakte gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp verwacht. Alleen Saïd R., een van de hoofdverdachten in het liquidatieproces, bevindt zich waarschijnlijk nog in Colombia. Hij wacht sinds zijn arrestatie in februari vorig jaar op zijn uitlevering aan Nederland.

De verdachten komen aan in gepantserde voertuigen die met sirenes bij de rechtbank arriveren. Ook rechters en de officieren van justitie zullen met speciaal vervoer naar de rechtbank worden gebracht, waar het strafproces om 10.00 uur begint.