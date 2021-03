Helikopters voor Marengo-proces vertrokken bij P.I. in Vught

Bij de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught zijn maandagochtend rond 07.15 uur twee helikopters vertrokken. Aannemelijk is dat met een van de heli’s Ridouan Taghi wordt overgebracht naar de extra beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam, waar maandag zijn strafproces Marengo begint.

Bij het gerechtsgebouw arriveerde rond 07.35 uur een helikopter, die een aantal rondjes vloog boven het gebouw waar inmiddels veel cameraploegen zich hebben verzameld.

De helikopters zijn van de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de Landelijke Eenheid van de politie.