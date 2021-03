Hoekstra (CDA) wil nog niet aansluiten bij liberaal motorblok

CDA-leider Wopke Hoekstra “voelt er niet voor” om alvast aan te sluiten bij een liberaal ‘motorblok’ met VVD en D66, om vervolgens op zoek te gaan naar een vierde coalitiepartij. Dat zegt hij maandagmiddag na een eerste gesprek met Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66), die verkennen welke partijencombinaties mogelijk tot een coalitie kunnen leiden.

Na de verkiezingen in 2017 trok het CDA al snel op met VVD en D66. Samen gingen die partijen in gesprek met GroenLinks en vormden later een coalitie met de ChristenUnie. Hoekstra heeft duidelijk geen zin in een herhaling van zetten. “Ik voel er niet voor om bij een liberaal motorblok aan te schuiven”, zei hij. De VVD wil graag samen met het CDA verder kijken, maar het initiatief ligt dus nog steeds bij de liberale partijen, vindt Hoekstra, wiens partij deze verkiezingen vier zetels verloor.

Ook wil hij nog niet aanschuiven omdat D66 en de VVD het volgens hem nog helemaal niet eens zijn over hoe ze verder willen. “De partijen hebben kennelijk ervoor gekozen om tot twee verkenners te komen, en hebben vervolgens twee heel verschillende opties op tafel gelegd als het gaat om hoe ze nu verder willen”, klaagde Hoekstra na afloop. VVD-voorman Mark Rutte en Sigrid Kaag, leider van D66, gingen maandagochtend al langs bij de verkenners. Daar deden ze volgens Hoekstra totaal verschillende voorstellen. “Ik stel voor dat ze eerst met elkaar verder praten over hoe ze echt verder willen.”