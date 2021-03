Amsterdamse Bijlmerplein weer toegankelijk na explosief op winkel

De omgeving van de winkel aan het Bijlmerplein in Amsterdam waar maandagochtend een explosief werd gevonden, is weer vrijgegeven. In alle vroegte werd ontdekt dat aan de gevel van een winkel een voorwerp was bevestigd.

Daarop werd de directe omgeving afgezet. Het bleek daadwerkelijk om een explosief te gaan. Inmiddels is het explosief van de winkelgevel verwijderd en meegenomen door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, meldt de politie.

Het Bijlmerplein ligt in de wijk Amsterdam Zuidoost. De politie zoekt getuigen.