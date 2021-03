Rutte wil kijken naar JA21, Kaag ziet het niet snel gebeuren

De VVD wil “serieus kijken” naar een coalitie met JA21, zei demissionair premier Mark Rutte maandagochtend na afloop van een gesprek met verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma. Maar D66-leider Sigrid Kaag vindt regeren met die partij “moeilijk voorstelbaar”. Haar partij staat lijnrecht tegenover de oud-FVD’ers als het gaat over belangrijke punten als het klimaat en de Europese Unie.

Rutte en Kaag waren maandagochtend de eerste partijleiders die bij de verkenners langsgingen om te vertellen wat hun wensen zijn voor een nieuwe coalitie.

“We willen graag meedoen,” zei Rutte. D66, die veel zetels won, zou volgens hem een logische deelnemer zijn aan het kabinet. “Dan is de volgende die we er heel graag bij willen ook het CDA. Dat is ├╝berhaupt onze eerste voorkeurspartner.” Volgens Rutte wordt het daarna “even zoeken” om tot een meerderheid te komen. Hij wil serieus kijken naar JA21, maar kent de partij naar eigen zeggen verder niet.

Ook een variant met de ChristenUnie sluit Rutte niet uit. “Daar zouden we echt nog eens serieus naar moeten kijken, daar hebben we heel goed mee samengewerkt.”

Kaag wilde niet veel meer kwijt over hoe D66 denkt over die opties. Maar ze liet wel doorschemeren dat ze niet staat te springen om met meerdere conservatieve partijen in een kabinet te stappen. Tijdens de verkiezingscampagne zei ze al vooral uit te zijn op een progressief kabinet. Dat benadrukte ze na haar bezoek aan de verkenners nog eens.

Verder wil de D66-leider geen namen noemen. Ze benadrukt vooral dat ze op zoek wil naar partijen die zich “zullen identificeren op basis van de inhoud”. Ze wil dat partijen zich aansluiten bij de thema’s waarmee D66 campagne heeft gevoerd: “Dat betekent enorme aandacht voor investeringen in onderwijs, kennis en wetenschap. Aanpak van de klimaatcrisis. Versterking van de rechtsstaat.”