Staatssecretaris Keijzer positief getest op corona

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken is positief getest op corona. “Geen zorgen, ik voel me goed”, laat ze maandag op Twitter weten. “Uiteraard zit ik in thuisisolatie en doe ik dus de komende tijd mijn werk via de digitale weg.”

Het is nog onduidelijk wat voor gevolgen de besmetting van Keijzer heeft voor de rest van de demissionaire ministersploeg. Keijzer nam vrijdag nog deel aan de ministerraad. Het ministerie laat weten dat Keijzer de mensen met wie ze in contact is geweest, op de hoogte heeft gebracht. Maar verder wil de staatssecretaris er niets over kwijt, ook niet over de vraag of ze naar aanleiding van de app CoronaMelder een test heeft laten doen of dat ze na klachten een coronatest afnam.

Het RIVM hanteert drie categorie├źn mensen als iemand in je omgeving besmet raakt met het coronavirus. Bij huisgenoten en nauwe contacten, waar mensen onder worden verstaan bij wie je langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand in de buurt was, wordt geadviseerd in quarantaine te gaan. Overige contacten, de derde categorie, zijn mensen met wie je langer dan 15 minuten contact hebt op meer dan 1,5 meter afstand. Als alle bewindslieden zich vrijdag aan de basisregels hebben gehouden, zouden ze in die laatste categorie vallen en niet in quarantaine hoeven.

Verschillende ministeries konden maandag nog niet zeggen of, en zo ja, wat voor gevolgen de besmetting heeft. D66-leider Sigrid Kaag werd maandag na haar gesprek met de verkenners gevraagd of ze zich gaat laten testen. “Dat is een goede vraag, daar ga ik even over nadenken.” Ze zegt altijd gepaste afstand te hebben bewaard, maar toch even navraag te doen “bij de adviseur van Algemene Zaken”, het ministerie waar het kabinet elke vrijdag bijeenkomt.