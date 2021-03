Taghi: kroongetuige is leugenaar en fantast

Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo, noemt kroongetuige Nabil B. “een pathologische leugenaar en een fantast”. “Hij heeft grootheidswaanzin”, zei hij aan het einde van de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van het omvangrijke proces. B. reageerde dat hij het mooi vond dat Taghi een pathologische leugenaar herkende.

Taghi (43) ontkende dat hij opdrachten aan B. heeft gegeven. De kroongetuige erkende dat er geen “directe opdrachten” hebben plaatsgevonden, maar wel indirect. “Het was duidelijk om wie het ging.” Taghi reageerde woest. “Ik zie nergens bewijs.” B. is volgens hem “een orakel” geworden. Hij benadrukte dat de rechtstreekse contacten van B. zich nagenoeg geheel hebben beperkt tot de verdachten Saïd en Mohamed R.

Taghi wordt verdacht van meerdere moordopdrachten. Hij liet zich maandag voor het eerst zien in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp en zal ook de volgende zittingsdagen, begin april, aanwezig zijn. Bij de inleidende zittingen was hij niet aanwezig. Het proces gaat gepaard met extreme veiligheidsmaatregelen. In de omgeving van de gerechtsbunker was de hele dag veel politie aanwezig, veelal zwaarbewapend.

In totaal staan zeventien verdachten in Marengo terecht, op verdenking van onder meer het plegen van zes liquidaties en meerdere pogingen daartoe. Zestien van hen zijn ter zitting verschenen. Alleen Saïd R. is er niet, hij wacht nog op zijn uitlevering in een cel in Colombia waar hij vorig jaar februari werd gearresteerd. Mogelijk is de uitlevering al op korte termijn, maar wanneer is niet bekend.

Tijdens de eerste zittingsdag is een begin gemaakt met het verhoor van de 33-jarige kroongetuige. Hij vertelde dat hij ervoor koos om ‘over te lopen’ omdat hij “steeds meer geluiden hoorde dat Ridouan Taghi hem wilde vermoorden” na de vergismoord op Hakim Changachi in 2017. B. was een goede bekende van die familie en kwam daardoor naar eigen zeggen tussen twee vuren te zitten. Justitie verdenkt hem van betrokkenheid bij de moord, omdat hij auto’s heeft geleverd.

B. hoorde onder meer van zijn vroegere vriend Mohamed R. en later van zijn broer Saïd R. dat hij zijn leven niet meer zeker was. “Saïd maakte letterlijk de beweging dat die Kleine me wilde opruimen”, zei B. ‘Kleine’ is de bijnaam van Taghi.

Een week nadat het Openbaar Ministerie de deal met B. naar buiten had gebracht (maart 2018) werd zijn (niet-criminele) broer Reduan in Amsterdam doodgeschoten. In september 2019 is B.’s advocaat Derk Wiersum vermoord bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert.

De rechtszaak is een kwestie van lange adem, tot diep in 2022 zijn zittingsdagen gepland.