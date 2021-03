Veel peuken, verpakkingen en blikjes opgeruimd bij Opschoondag

Tijdens de Landelijke Opschoondag zijn door de 30.000 vrijwilligers vooral veel sigarettenfilters, blikjes en snoep- of koekwikkels opgeruimd. Ook corona-afval werd veelvuldig vastgelegd, laten de organisaties Nederland Schoon en Plastic Soup Foundation weten. Rondslingerende mondkapjes maakten bijvoorbeeld 2,1 procent uit van de in totaal 87.794 geregistreerde stuks zwerfafval en belandden daarmee op plek 7.

Zaterdag was de 19e editie van de Landelijke Opschoondag. Verspreid door het hele land werden er zo’n 4500 opruimacties gehouden. De vrijwilligers gingen alleen, in duo’s of met het gezin de straat op om zwerfafval te verzamelen. De opruimers maakten tijdens het opruimen foto’s van hun verzamelde afval, en plaatsten die op de app Litterati.

Sigarettenfilters zijn met 31,5 procent van de geregistreerde items verreweg het meest gevonden. In de top tien staan verder nog flesjes, servetten en tissues, bekers, sigarettenpakjes, flesdopjes en zakken en tasjes. Het meeste afval werd vastgelegd in de gemeenten Veldhoven (13.708 items), Hoorn (8675 items) en Papendrecht (6241 items). De top 3 merken die het meest zijn gevonden zijn Red Bull, McDonald’s en Heineken.

Directeur Maria Westerbos van Plastic Soup Foundation kijkt terug op een succesvolle editie. Volgens haar kunnen kleine groepjes mensen al een groot verschil maken bij het opruimen. “Ik wil daarom iedereen aanmoedigen om niet alleen op de Landelijke Opschoondag naar buiten te gaan voor een ‘opschoonommetje’, maar het hele jaar door de buurt zwerfafvalvrij te houden, een schoongebied aan te maken en zwerfafval vast te leggen met Litterati zodat we producenten en politiek aan kunnen zetten tot concrete oplossingen.”