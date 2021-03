Videodagboek van Anne Frank krijgt vervolg

Het videodagboek van Anne Frank krijgt een vervolg. Producent Every Media werkt aan een vijfdelige serie die toont hoe het het Joodse tienermeisje en haar familie verging na de arrestatie. De serie moet deze zomer op het YouTube-kanaal van de Anne Frank Stichting te zien zijn, meldt de organisatie op haar website.

De vijf nieuwe afleveringen worden voorzien van ondertiteling in het Nederlands, Duits, Engels, Frans, Hebreeuws, Japans, Portugees, Russisch en Spaans. De vervolgreeks vertelt wat er met Anne Frank gebeurde toen zij via Westerbork naar Duitsland werd gedeporteerd.

Voor dit deel van haar levensverhaal vormde het boek Na het Achterhuis van Bas von Benda-Beckmann de basis. De historicus heeft het laatste deel van het leven van Anne beschreven op basis van historisch onderzoek en getuigenverklaringen. Een deel van de opnames van de vervolgreeks vond afgelopen weekend plaats in Drenthe.

De eerste reeks, die de onderduikperiode besloeg die Anne beschreef in haar boek Het Achterhuis, oogstte afgelopen jaar veel lof en won internationale prijzen. Het verhaal van Anne Frank is zo verfilmd dat het lijkt alsof zij met een moderne camera vlogs heeft gemaakt voor YouTube over haar verblijf in het Achterhuis.

De hoofdrol in het videodagboek wordt gespeeld door de 15-jarige Luna Cruz Perez. De eerste serie won een aantal Lovie Awards, de belangrijkste internetprijzen in Europa. De vijftiendelige serie is ook bewerkt tot televisiereeks. Deze is vanaf 28 maart te zien bij NPO Zapp.