Wilders wil ‘centrumrechts’ met VVD, CDA, PVV, Forum, JA21

PVV-leider Geert Wilders wil graag meeregeren in een kabinet met VVD, CDA, PVV, Forum voor Democratie en JA21. Dat kabinet, dat uit de meest rechtse partijen van Nederland zou bestaan, noemt Wilders ‘centrumrechts’. Dat zei hij voor het verkenningsgesprek met Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren, die maandag en dinsdag gesprekken voeren met alle partijleiders over hun voorkeuren.

De PVV-leider hoopt dat de partijen “op hun schreden terugkeren” van de stelling dat ze de PVV op voorhand uitsluiten van regeringsdeelname. Zelf heeft hij een voorkeur voor een kabinet zonder D66, zegt hij. “Is het logisch dat dat ook gebeurt? Misschien niet.” Wilders vindt het ook niet logisch om een partij als de PVV “zomaar” uit te sluiten. “Zo’n centrumrechts kabinet zou denk ik hartstikke goed zijn voor Nederland.”

Op de verkiezingsavond leek Wilders, die drie zetels moest inleveren, zich er nog bij neer te leggen dat hij de oppositie in gaat. “Ik denk dat er geen ruimte voor ons is in de coalitie”, zei hij toen.