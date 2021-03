ANVR: nu meer steun nodig voor reisbranche

Reisbranchevereniging ANVR wil meer steun van de overheid nu het negatieve reisadvies naar het buitenland wordt verlengd tot half mei. Volgens de ANVR duurt de coronacrisis nu zo lang dat de inmiddels al volledig afgeslankte reisbedrijven geen “greintje vet meer op de botten hebben”.

“Nu de reissector de altijd goed geboekte meivakantie met dit advies alweer in de prullenbak ziet verdwijnen, pakken donkere wolken zich verder samen. Om niet een hele sector failliet te laten gaan, is extra steun hard nodig.” De ANVR wil dat reisorganisaties 100 procent van de kosten voor lonen van werknemers vergoed krijgen via de coronaregelingen, om werkgelegenheid te behouden.

“We begrijpen dat in een tijd waarin de besmettingen nog steeds toenemen, reizen nog even niet kan en nu ook niet verstandig is. Maar dit is de zoveelste klap en moet ook echt de laatste zijn. Geef ons in ieder geval perspectief met het oog op de zomervakantie”, aldus ANVR-directeur Frank Oostdam. Het kabinet geeft aan goede hoop te hebben voor de zomer.