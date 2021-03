De avondklok gaat in principe vanaf woensdag 31 maart een uurtje later in: om 22.00 uur. Het kabinet maakt dat dinsdagavond bekend, bevestigen ingewijden na berichtgeving van de NOS. De burgemeesters die veiligheidsregio’s voorzitten, deden maandag al zo’n voorstel.

Het wordt steeds later licht en mensen willen in de lente graag avonden buiten doorbrengen. Dus wordt het handhaven om 21.00 uur anders moeilijker, is de gedachte achter het voorstel.